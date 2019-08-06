Опубликованы кадры ДТП с микроавтобусом под Рязанью

В УГИБДД рассказали подробности аварии с микроавтобусом и легковым автомобилем, произошедшей сегодня рано утром на территории Сасовского района Рязанской области. По словам врио начальника УГИБДД УМВД РФ Сергея Романова, ДТП случилось примерно в 4 часа утра на 405-м км автодороги Москва - Челябинск.

«По предварительным данным, 30-летний водитель Mercedes совершил столкновение с Toyota Land Cruiser Prada. В результате данного ДТП шесть человек погибло, (среди них) один ребенок. Шесть человек получили телесные повреждения. Водитель Toyota Land Cruiser Pradо и один пассажир в настоящее время госпитализированы», - рассказал Сергей Романов.

На кадрах, предоставленных УГИБДД, видно, что от сильного удара оба автомобиля перевернулись, они лежат, перекрыв одну из полос дороги. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП уточняются.