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Появились кадры облета места ЧП в Красноярском крае, где загорелся склад с боеприпасами

Валентина Пескова
10:10 06.08.2019
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели территорию с вертолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, в настоящее время военный арсенал в воинской части Красноярского края, где накануне произошли взрывы на складе боеприпасов, для населенного пункта Каменка никакой угрозы не представляет.

Такой вывод был сделан заместителем министра после личного осмотра территории ЧП. Вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом они совершили облет пострадавшей территории на вертолете и осмотрели место ЧП.

По словам Александра Усса, детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов прекратилась, но угроза подрыва отдельных снарядов еще сохраняется. Как отметил Дмитрий Булгаков, сейчас самым главным является вопрос, когда жители поселка смогут вновь зайти в свои дома.

Возгорание на складе боеприпасов произошло на территории Центра МТО ЦВО в Ачинском районе в Красноярском крае 5 августа. После этого последовала серия взрывов. Специалисты тут же приняли решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

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