Пожар на складе Центра МТО в Красноярском крае полностью ликвидирован

Пожар на складе Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

После 17.00 мск (5 августа) детонация боеприпасов прекратилась. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке территории склада.

Проливка территории осуществляется веерным способом с привлечением 10 самолетов Ил-76 и 5 вертолетов армейской авиации Ми-8, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Ранее экипаж самолета Ил-76 военно-транспортной авиации провел разведку местности под Ачинском и оценил возможность использования военно-транспортной авиации для проливки территории склада Центра МТО Центрального военного округа.