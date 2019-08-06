На Украине завели дело после заявления Богдана о взятке в пользу Кличко

Украинская пресса обвинила мэра Киева Виталия Кличко в том, что он, вслед за экс-президентом Украины Петром Порошенко, покинул страну.

Как и бывший президент, официально мэр Киева отправился в отпуск, но журналисты связывают это с расследованием, которое начали в отношении градоначальника. Уволить Кличко должен был еще накануне кабинет министров, но премьер Владимир Гройсман тоже уехал отдыхать.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту подкупа главы офиса нынешнего украинского президента. Предположительно, команда Кличко хотела дать ему взятку в 20 миллионов долларов якобы за то, чтобы он остался на посту главы Киевской городской государственной администрации, пишут «Украинские новости».

Кроме того, местная пресса проанализировала траты украинского лидера Владимира Зеленского за первый месяц у руля Украины. Оказалось, что новый президент обходится казне дороже - его расходы оценили в 78 миллионов гривен. Порошенко в среднем тратил по 65 миллионов ежемесячно.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил 30 июля о том, что ему предлагали деньги, чтобы «не двигать» главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Он указал, что предложивший подкуп был адвокатом «одного из смотрящих» в Киевсовете. При этом он сообщил, что размер взятки мог составить 20 млн долларов.