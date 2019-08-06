Продавец в Великобритании в одиночку отбил нападение банды грабителей

В Великобритании не поздоровилось сразу четырем злоумышленникам. Грабители на мотоциклах подъехали к ювелирному салону и начали кувалдами крушить витрину. Один из них даже попытался использовать для этого мопед.

В это время на шум из соседнего магазина выбежал мужчина. Он попытался остановить налетчиков, бросив в них рекламную вывеску. Правда, это только разозлило людей в масках. Они попытались догнать обидчика, но тому на помощь подоспел подъехавший водитель минивена. После неудачной попытки ограбления злоумышленники отступили.

Как сообщает The Sun, вскоре их задержала полиция.