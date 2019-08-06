Сильные ливни и шквалистый ветер накроют Крым

В ближайшие часы и до конца суток шестого августа в Крыму ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Об этом рассказали «Звезде» в ГУ МЧС по региону.

«В ближайшие два-три часа и до конца дня шестого августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС просят местных жителей соблюдать меры безопасности при непогоде, воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.