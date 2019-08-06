Жителю Камчатки грозит миллионный штраф за спасение лисенка

Жителю Петропавловска-Камчатского Антону Шестакову грозит миллионный штраф за то, что он спас лисенка. Молодой человек подобрал раненое животное на дороге, вероятнее всего, лиса попала под машину, у нее сломаны задние лапы и кости таза.

В настоящее время лисенок живет в его квартире. Молодого человека планируют наказать за содержание дома дикого животного. Однако вернуть лису в лес молодой человек отказывается, так как в диких условиях травмированный зверь просто не сможет выжить.

«Сначала попытался взять просто руками, до дома довез в мешке. Мы сейчас лечимся, проходим курсы лечения», - рассказал Шестаков.

Скоро лисе проведут очередную операцию, а 21-летний молодой человек ради спасения животного уже согласился выплатить штраф, размер которого в ближайшее время должен определить суд.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», сыну мужчины всего 2,5 лет, но ему понравилась рыжая подруга. Жена спасителя зверя приготовила для него специальное место. Лисе даже имя уже дали – Алиса.

Как оказалось, многие соседи Шестакова готовы помочь ему, если за содержание лисы ему назначат штраф, потому что им понравилось животное.