В Белоруссии аист устроил ДТП и остался ждать гаишников

В Брестской области Белоруссии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием аиста. Птица стала виновником аварии, случившейся 3 августа в Столине на улице Советской.

Аист гулял по зеленому газону вдоль дороги, однако в момент взлета столкнулся с проезжавшим автомобилем Lada Priora. Пернатый нарушитель не пострадала, а у легковушки разбилась фара.

Водитель авто остановился и вызвал ГАИ. Любопытно, что птица осталась в ожидании инспекторов и покинула место ДТП после того, как они оформили протокол, сообщили в пресс-службе МВД страны.