На Порошенко завели уголовное дело после поездки на Мальдивы

На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело из-за выезда на Мальдивы по поддельному паспорту. Об этом сообщил советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах Андрей Портнов.

«Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины», - написал он.

Напомним, что в январе 2018 года Петр Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, провел отпуск на Мальдивах. Однако, как сообщают СМИ, имена президента и членов его семьи при регистрации были изменены.