«Люди задыхались»: 19 пассажиров экстренно севшего в Валенсии лайнера пострадали
Инцидент произошел 5 августа около 20.00 по московскому времени.
© Видео: MJGalindo Moving, Twitter © Фото: MJGalindo, Twitter
Самолет British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, совершил экстренную посадку из-за задымления салона.
Задымленный салон пассажиры покидали с помощью надувных трапов, в аэропорту Валенсии лайнер встречали пожарные машины.
«Был ужасный запах. Люди почти задыхались», - приводит издание слова пассажирки Люси Браун, которая была на борту с четырьмя детьми.
Три человека были доставлены в больницу из-за отравления дымом, сообщает газета Daily Mirror. По данным издания Europapress, всего пострадали 19 человек.
Причины произошедшего пока не сообщаются.