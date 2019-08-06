Убивший диспетчера из-за гибели семьи Виталий Калоев показал подросших детей

Виталий Калоев, потерявший семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году и убивший швейцарского авиадиспетчера, впервые опубликовал фотографии своих подросших детей.

В прошлом году россиянин второй раз женился. Его избранницей стала Ирина Дзарасова. Новая жена родила ему двойняшек: сына Максима и дочку Софию. Малышам всего по восемь месяцев.

Страшная трагедия над Боденским озером произошла в июле 2002 года. Из-за ошибки диспетчеров в большом небе лоб в лоб столкнулись грузовой самолет Boeing авиакомпании DHL и пассажирский лайнер «Башкирских авиалиний», на котором на отдых в Испанию летели российские дети.

В катастрофе погибли 52 ребенка и 19 взрослых. Среди пассажиров злополучного рейса находилась и вся семья архитектора из Северной Осетии Витали Калоева - супруга, 11-летний сын и четырехлетняя дочь.

Мужчина считал виновником трагедии швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена и спустя два года убил его на пороге дома.

Позже вина швейцарской компании Skyguide в авиакатастрофе была признана судом, несколько коллег Нильсена получили условные сроки. Калоева приговорили к восьми годам, но освободили досрочно. В 2007 году он вернулся в родную Северную Осетию, где и живет в настоящее время.