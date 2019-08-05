ЦИК Украины не успел объявить в срок результаты выборов

В Центризбиркоме Украины заявили о невозможности объявить в срок результаты внеочередных парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном из округов в Черниговской области.

«Центральная избирательная комиссия констатирует невозможность установления результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины», - сообщила член ЦИК Ольга Желтова в эфире канала «Громадское».

По закону Центризбирком должен обнародовать результаты волеизъявления граждан не позднее, чем на 15-й день голосования. Так как выборы состоялись 21 июля, ЦИК должен был закончить все формальности до 5 августа включительно.

По словам Желтовой, в округе в Черниговской области по решению суда пересчитывают голоса избирателей. Комиссия обязала избирком 210-го округа «не позже 16.00 6 августа 2019 года транспортировать всю необходимую документацию» в ЦИК.