США допустили расширение СНВ-3

США и Австралия, по итогам австралийско-американских министерских консультаций, пришли к соглашению о необходимости заключения нового соглашения о контроле над вооружениями. При этом в новом варианте документа планируется привлечь к нему большее количество участников, чем в предыдущих сделках.

Со стороны Австралии в ежегодных консультациях приняли участие глава МИД Марис Пейн и министр обороны Линда Рейнольдс, а США представляли госсекретарь Майк Помпео и глава оборонного ведомства обороны Марк Эспер.

«Министры и госсекретарь подтвердили необходимость новой эры в контроле над вооружениями, которая расширит число государств и систем вооружений, включенных в достигнутые соглашения, а также активизирует усилия по сокращению ядерных рисков», - цитирует документ ТАСС.

Как говорится на официальном сайте Пентагона, США допускают продление соглашения СНВ-3 при участии большего количества стран и намерены «привлечь Россию». Также Штаты призывают включиться в переговорный процесс Китай.

СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.