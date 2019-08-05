При тушении огня в лесах Красноярского края пропал пожарный

В ходе тушения лесных пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края пропал спасатель, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.

«Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района», - рассказали в службе.

Как пишет РБК, пожарный пропал 4 августа около 18.00 по местному времени. По окончании тушения недосчитались одного человека, отметили в службе. Однако спасатель уже нашелся.

«Уже нашелся. Он был в соседнем населенном пункте, просто не сообщил о себе», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В настоящее время на территории региона бушуют пожары в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Мотыгинском и Абанском районах – огнем охвачены 780,8 тыс. гектаров. Для ликвидации пожаров привлекли 760 человек и 42 единицы техники.