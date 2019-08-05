Минобороны РФ направило десяток Ил-76 и Ми-8 для тушения горящей тайги

В Сибири армейская авиация ведет борьбу за горящую тайгу. В Красноярский край и Иркутскую область, где сейчас бушуют лесные пожары, Минобороны направило десяток самолетов Ил-76 и столько же вертолетов. «Летающие цистерны» уже помогли потушить почти 800 тысяч гектаров леса.

В стандартный топливный бак вертолета Ми-8 помещается примерно тонна керосина, а в подвесном водосливном устройстве - именно так правильно называется та емкость - в три раза больше воды. Самое главное, что эти три тонны при правильном заходе на точку сброса в эпицентре пожара решают очень и очень много.

На горящую тайгу уже сброшены тысячи тонн воды. В настоящее время у огня пытаются отстоять местный заповедник. Территория там сложная, пламя бушует в горах, поэтому наземную технику подогнать невозможно. Приходится работать с воздуха; чтобы не пропустить ни одного очага возгорания, воздушную разведку ведут самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота и даже фронтовые бомбардировщики Су-24.

Ранее сообщалось, что авиация Минобороны России потушила 753 тысячи га лесных пожаров в Сибири за четыре дня, что позволило пятикратно снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах страны.