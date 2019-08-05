Вышедший из берегов Амур затопил десятки домов в Хабаровском крае

На Дальнем Востоке выходит из берегов река Амур. Под Хабаровском затоплены острова. Десятки жилых домов и дач уже ушли под воду. Вдоль реки, уровень которой поднимается по полметра в сутки, установлены круглосуточные посты. Спасатели дежурят на лодках, а на случай эвакуации населения подготовлено больше сорока пунктов временного размещения.

В Хабаровске принято решение засыпать ворота дамбы, чтобы во время паводка не затопило и городские кварталы. Уже к четвергу, 8 августа, уровень воды в реке может подняться выше шести метров. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение ситуации, по области пройдут проливные дожди. Сейчас над регионом действует мощный циклон.

А в Амурской области в подтопленные паводком села прибыли военные. Там, где вода уже сошла, началась дезинфекция. Отряды РХБЗ обрабатывают дома, дворы и дороги. Все силы брошены на то, чтобы не допустить начала эпидемии. На пострадавшей от наводнения территории действует режим чрезвычайной ситуации. Из опасной зоны эвакуированы более двух с половиной тысяч человек.