Диагноз не установлен: британского подростка поразила загадочная болезнь

16-летний Валентино Эродоту, проживающий в пригороде Лондона, оказался парализован из-за загадочной болезни. Медики не могут поставить правильный диагноз подростку с января 2018 года.

Юноша сначала испытывал резкую боль и жжение в области груди, а после у него стали возникать трудности при движении. Вскоре Валентино совсем лишился возможности ходить и сейчас передвигается на инвалидной коляске, так как его ноги парализованы, пишет Daily Mail.

Мать и отец школьника, которым по 41 году, уже потратили все свои сбережения на лечение сына, а это 35 тысяч фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона рублей). Однако никто из светил медицины, которые осматривали пациента, так и не смог объяснить причины его заболевания.

Мальчика сначала пытались лечить от гастрита, но это не помогло. Позднее медики предположили наличие у пациента синдрома хронической усталости и глютеновую атаксию. Сделанные в дальнейшем томография и анализ крови также не выявили наличие заболеваний. Теперь родители возлагают надежды на генетическое тестирование и осмотры у ревматолога и иммунолога.