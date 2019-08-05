Под Саратовом шесть человек пострадали в ДТП с ехавшим из Германии автобусом

Рейсовый автобус Volvo съехал в кювет и перевернулся на трассе под Саратовом, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла в 05.40 мск на 376-м км дороги Сызрань - Саратов - Волгоград недалеко от населенного пункта Луганское.

Как пишет ТАСС, водитель, управляя транспортным средством, допустил съезд в кювет и опрокидывание автобуса. По предварительным данным, четверо взрослых и двое детей госпитализировали с незначительными повреждениями.

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В УГИБДД по Саратовской области отметили, что автобус направлялся из Германии в город Камышин в Волгоградской области.