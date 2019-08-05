Под Саратовом шесть человек пострадали в ДТП с ехавшим из Германии автобусом
В Саратовской области автобус, который ехал из Германии в Камышин, съехал с дороги и перевернулся.
© Фото: ГИБДД по Саратовской области
Рейсовый автобус Volvo съехал в кювет и перевернулся на трассе под Саратовом, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Отмечается, что авария произошла в 05.40 мск на 376-м км дороги Сызрань - Саратов - Волгоград недалеко от населенного пункта Луганское.
Как пишет ТАСС, водитель, управляя транспортным средством, допустил съезд в кювет и опрокидывание автобуса. По предварительным данным, четверо взрослых и двое детей госпитализировали с незначительными повреждениями.
В УГИБДД по Саратовской области отметили, что автобус направлялся из Германии в город Камышин в Волгоградской области.