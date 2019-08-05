В Воронеже освятили православный храм на территории Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Церковь примечательна тем что ее построили почти в рекордные при возведении таких объектов сроки.

Всего за полтора года, не в ущерб качеству, возведен воинский храм имени святого Николая Чудотворца, в котором соблюдены все церковные и архитектурные каноны образца 1900 года. Обитель построена на средства жертвователей и меценатов, а также при участии многотысячного коллектива Воронежской военно-воздушной академии.

«Сегодня событие очень важное не только для Военно-воздушной академии, которая готовится к своему вековому юбилею. В следующем году Академия будет праздновать столетие, это праздник для всех Вооруженных сил. В этом году исполнилось десять лет, как возрождено военное духовенство. Безусловно очередной воинский храм построен по проекту 1900 года, который учреждал Николай II. Естественно, он переработан был под современный стиль, но на 90% сохранен тот подход в строительстве», - отметил начальник Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина Геннадий Зибров.

Стоит отметить, что к освящению храма в Воронеж прибыла икона святого пророка Ильи - покровителя воинов. чья служба связана с небом (авиаторов и десантников). Образ настолько необычный, что при его изготовлении по благословлении церкви применялся фрагмент обшивки крыла первого цельнометаллического самолета АНТ-2 образца 1924 года и шпилька от парашюта 1924 года.

Кроме этого на иконе отображены символы военных авиаторов. В преддверии 75-летнего юбилея Победы икону пророка Ильи провезут по всем частям ВКС и ВДВ, а после она займет место в Главном храме Вооруженных сил в парке Патриот.

После освящения храма, представители Благотворительного фонда святого Вонифатия передали Воронежской академии и походную икону. Походные иконы традиционно сопровождали воинов русской армии в походах, на полигонах, вдали от расположения своих частей. Вместе с такой иконой передается и походный ковчежец.