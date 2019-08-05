На Кубани объявлена массовая эвакуация из-за смерчей

Массовая эвакуация объявлена на Кубани, где с Черного моря на побережье идут смерчи. Из детских летних лагерей отдыха «Ровесник» и «Лебяжий берег» вывезли более 300 человек - школьников и сотрудников учреждений.

В регионе сейчас действует штормовое предупреждение, десяткам населенных пунктов грозит затопление. Спасатели несут круглосуточное дежурство.

На побережье в ближайшее время прогнозируют сильные проливные дожди и ветер с порывами до 30 метров в секунду. Мощный ливень уже подтопил Крымск. Скопившуюся на улицах и во дворах воду откачивают оперативные службы, для очистки города созданы дополнительные бригады.

Последствия обильных дождей ликвидируют сейчас и на улицах Ростова-на-Дону, где ливень затопил десятки дорог, штормовой ветер повалил деревья и фонарные столбы.