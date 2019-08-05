В Красноярске найден могильник V века с вещами древних сибиряков

Самый ранний и самый крупный из найденных на территории Енисейской Сибири памятник, относящийся к первому тысячелетию нашей эры, обнаружили археологи Сибирского федерального университета (СФУ). В лесной зоне Красноярского края специалистам попался могильник, датированный V веком нашей эры.

© пресс-служба СФУ

Как полагают члены археологической экспедиции, находка поможет пролить свет на историю развития региона, культуру, традиции и обрядность средневекового населения Сибири. Благодаря двум раскопкам площадью 700 квадратных метров, было исследовано 12 погребений. В них археологи обнаружили около 2000 разнообразных предметов. Среди них - наконечники стрел, железные ножи, железные пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы.

© пресс-служба СФУ

Как было установлено, данные погребения проходили по обряду трупосожжения: тело сначала сжигали, затем кальцинированные останки хоронили в неглубоких ямах. Теперь ученые СФУ смогут уточнить хронологию и культурную принадлежность найденных предметов. Часть образцов будет направлена в Китай, где проведут палеогенетические исследования, чтобы определить пол, возраст погребенных и их расовую принадлежность.

© пресс-служба СФУ

«Этот археологический памятник открывает нам сложность обрядов населявших эту местность народов. Обычно погребения представляют собой ямы, в которых лежат кости и находки. А здесь очень большой объем материалов лежал возле погребения, что позволяет предположить, что совершались особые поминальные действия, часть вещей усопшего оставлялась на поверхности», - рассказала старший научный сотрудник Лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института СФУ Полина Сенотрусова.

Стоит отметить, что в экспедиции участвовали порядка 40 человек. Среди них - студенты и преподаватели Сибирского федерального университета, Цзилиньского университета и Пекинского народного университета.