Военные инспекторы из Финляндии и Турции пролетят над Россией

Миссия Турции и Финляндии с 5 по 9 августа выполнит полет на турецком СН-235 над Россией в рамках международного договора «Открытое небо».

«С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235», - рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Турецкий самолет не предназначен для применения оружия. Воздушное судно СН-235 вместе с установленной на нем аппаратурой наблюдения прошло международное освидетельствование.

В это время Россия планирует выполнить наблюдательный полет над Болгарией, отметил Рыжков. По его словам, максимальная дальность полета составит 660 км.

Напомним, Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован в 1995 году. Таким образом, участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.