На Приморье надвигается тропический шторм «Франсиско»

В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тропическим штормом «Франсиско». Сейчас шторм движется на северо-запад Японского моря и будет смещаться вблизи южного побережья Приморского края.

«Утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), в городе Владивостоке и южной половине местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах гроза, на побережье ветер 18-23 м/с», - отмечается на сайте Примгидромета.

На реках края прогнозируется формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды 0,8 - 1,5 м, на малых реках южных и восточных районов возможны резкие подъемы до 3 м с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, наиболее паводкоопасными районами станут Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский.