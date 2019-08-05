Уровень реки Амур растет: дачники в Хабаровском крае покидают участки

В Хабаровском крае из-за подъема уровня воды в Амуре подтопило около ста дачных участков, в связи с чем их владельцы стали покидать свои земли.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в бассейне реки Амур в зону возможного воздействия паводка могут попасть 229 домов и около четырех тысяч приусадебных участков, дач, огородов в 34 населенных пунктах.

В настоящее время вода отмечается на сотне участков, среди которых есть неиспользуемые. Также, по словам дачников, в некоторых местах затопленные дороги и протоки преградили им путь до земельных наделов.

«В настоящее время уровень Амура растет. На утро он составил 442 см. Поэтому каждый день обстановка на островах меняется, и там, где еще вчера можно было пройти, на следующий день сделать это уже будет невозможно», - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Прокопенко.

По его словам, спасатели проводят беседы с гражданами, разъясняют опасность нахождения на своих участках, а также напоминают телефоны экстренных служб.

«Наша главная задача - не допустить гибели и травматизма людей», - добавил Прокопенко.

Отмечается, что в готовности к реагированию уже находится аэромобильная группировка МЧС РФ, которая при необходимости будет направлена в районы, оказавшиеся в зоне паводка. Вместе с тем в крае подготовлены к работе 42 пункта временного размещения, куда могут заселить жителей домов из подтопленных территорий.

В Хабаровске тем временем продолжается возведение дамбы на улице Пионерская. Около 40 человек и 30 единиц техники задействовано в работах. По прогнозам, при подходе гребня паводка к городу могут оказаться затопленными примерно 3,7-4 тысячи дач.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за подъема воды эвакуировали несколько сел. Также из-за 11 поврежденных мостов было прервано транспортное сообщение с поселком Софийск Верхнебуреинского района.