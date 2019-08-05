Протесты в Гонконге вызвали транспортный хаос

Антиправительственные протесты создали транспортный хаос в Гонконге. Демонстранты частично перекрыли ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. Как сообщает радиостанция RTHK, на данный момент в аэропорту отменено более ста рейсов местных авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.

В утренний час пик, когда люди едут на работу, активисты начали блокировать двери в метро, нажимая тревожную кнопку вызова в вагонах. Из-за этого была нарушена работа нескольких веток. Также произошел сбой в работе скоростного поезда до аэропорта, пассажирам рекомендовано пользоваться такси.

На сегодня, 5 августа, оппозиция запланировала в Гонконге массовую забастовку, к которой призвала присоединиться местных жителей. При этом официальные власти предупредили, что подобная акция может негативно повлиять на экономику города. Это подтверждают и торги на гонконгской фондовой бирже: в первые минуты ее работы индекс «Хан Сен» упал на 2%.

Массовые протесты вызвал законопроект, предложенный местными властями, предполагающий выдачу из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, находящихся в розыске или подозреваемых в нарушении законов КНР. Глава местной администрации Кэрри Лам под давлением общественности сняла законопроект с повестки, но это не помогло остановить волну антиправительственных протестов.