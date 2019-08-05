В партии Зеленского заявили о желании закончить конфликт в Донбассе

Лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе не удастся решить с помощью принятия новых законов.

По его мнению, конфликт на юго-востоке Украины является ключевой проблемой в стране. Он отметил, что это «вопрос желания закончить эту войну».

«В этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть», — объяснил политик.

Разумков подчеркнул, что для решения этого конфликта необходимы дипломатические усилия, а также «санкционное давление» и устранения проблем во внешней политике, то есть целый ряд вопросов, которые нужно будет выполнить.

Парламентарий также рассказал в интервью газете «Коммерсант», что предоставление особого статуса для Донбасса будут обсуждать в стенах Верховной рады. Ранее Разумков говорил, что речи об амнистии для ополченцев в Донбассе быть не может. Однако президент Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу и пообещал подписать закон об амнистии для ополченцев.