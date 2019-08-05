Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России

Британские военные опасаются российских подлодок проекта 636 «Варшавянка», которые могут оставаться незамеченными из-за своей бесшумности. В Лондоне полагают, что новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы представляют угрозу стране.

По данным The Daily Telegraph, субмарины в состоянии отслеживать перемещения военно-морских сил Великобритании в Северной Атлантике, пишет издание со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Великобритании.

В связи с этим в Британии призывают нового главу военно-морских сил Королевства сделать все необходимое для обеспечения надежной подводной обороны страны. В частности, эксперты считают необходимым увеличение финансирования королевских ВМС.

Шесть подлодок проекта 636 «Варшавянка» уже действуют в составе российского ВМФ, а первые две из следующих шести российский флот должен получить к концу года.