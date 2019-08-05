Нарушено движение транспорта: под Хабаровском паводком повреждены 11 мостов
Причиной повреждения переправ стал разлив рек, который спровоцировал разрушения.
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С поселком Софийск Верхнебуреинского района Хабаровского края из-за 11 поврежденных мостов прервано транспортное сообщение. Причиной тому стал разлив рек.
«Повредило 11 мостов по дороге от поселка Шахтинск до поселка Софийск, по которой осуществляется связь с районным центром – Чегдомыном», - цитирует ТАСС представителя администрации.
По предварительным данным, восстанавливать мосты будут около двух суток.
В поселке проживают 500 человек местного населения, а также около 700 вахтовиков, которые работают на золотодобывающем предприятии.
Отметим, что в большинстве районов Хабаровского края из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации.