Посольство РФ в США выразило соболезнования после гибели людей из-за стрельбы

Посольство Российской Федерации в США выразило соболезнования в связи с гибелью людей из-за стрельбы в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.

«Посольство разделяет скорбь тех, кто потерял своих близких, и желает скорейшего выздоровления раненым», - говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

© Посольство России в США, Facebook

Напомним, 3 августа мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо, штат Техас.

Также, 4 августа, другой злоумышленник расстрелял прохожих возле бара в городе Дейтон, штат Огайо. Кроме того, стрельба происходила и в парке в Чикаго. В результате погибли и пострадали десятки человек.