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Посольство РФ в США выразило соболезнования после гибели людей из-за стрельбы

Александра Романовская
04:59 05.08.2019
В США в штатах Огайо, Техас и Иллинойс злоумышленники открыли стрельбу по людям, в результате чего погибли десятки человек.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ting Shen Xinhua, Globallookpress

Посольство Российской Федерации в США выразило соболезнования в связи с гибелью людей из-за стрельбы в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.

«Посольство разделяет скорбь тех, кто потерял своих близких, и желает скорейшего выздоровления раненым», - говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

© Посольство России в США, Facebook

Напомним, 3 августа мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо, штат Техас.

Также, 4 августа, другой злоумышленник расстрелял прохожих возле бара в городе Дейтон, штат Огайо. Кроме того, стрельба происходила и в парке в Чикаго. В результате погибли и пострадали десятки человек.

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