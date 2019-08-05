Стали известны отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают в России 12% граждан. В основном это работники сферы добычи полезных ископаемых, финансисты и IT-специалисты.

Эксперты проанализировали 27 направлений работы и сделали вывод, что самой высокооплачиваемой отраслью является добывающая промышленность. В особенности много зарабатывают газовики, нефтяники и шахтеры. Среди них 75 тысяч и больше получают более трети сотрудников - 37% работников.

Высокие заработки имеют также рыбаки выходящие на промысел в море (34%). При этом, рыбная отрасль очень малочисленная, в ней трудятся меньше ста тысяч человек, говорится в исследовании «РИА Рейтинг», сделанном на основе информации Росстата.

Исследование проводилось по данным о средних зарплатах в мае 2018-2019 годов, а также по распределению зарплаты в апреле 2019 года.

Наихудшим образом обстоит ситуация в легкой промышленности, где 75 тысяч рублей получают 1,5% работников, а 30% занятых в этой сфере менее зарабатывают менее 15 тысяч рублей. Заработок ниже 15 тысяч рублей также часто встречается у работников, занятых в сфере образования, сельского хозяйства и туризма.

В исследовании утверждается, что в целом за последние 20 лет медианная чистая зарплата россиян выросла «в 20 раз», до 30 тысяч рублей.