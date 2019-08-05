Гигантсткий водяной смерч пронесся у берегов Сочи: видео
На кадрах видно, как высокий водяной столб взмывает в небо, то приближаясь к берегу, то отдаляясь от него.
© Видео: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы, ВКонтакте © Фото: Фобос Катаклизмы и катастрофы природы, ВКонтакте
Водяной столб увидели жители Лазаревского района города Сочи в воскресенье, 4 августа. Очевидцы сняли на видео, как смерч высотой в десятки метров кружит над Черным морем.
Огромная воронка соединяется с грозовым небом, то приближаясь, то отдаляясь. Глядя на кадры, создается ощущение, что смерч вот-вот подойдет к берегу и принесет с собой чудовищные разрушения: сорвет крыши, уничтожит строения, начнет вырывать с корнем деревья и сметать все на своем пути.
Смерчи представляют большую опасность для кораблей. Любое судно, попавшее в воронку, разнесет в щепки, а человек, оказавшийся в вихре, просто погибнет.