Гигантсткий водяной смерч пронесся у берегов Сочи: видео

Водяной столб увидели жители Лазаревского района города Сочи в воскресенье, 4 августа. Очевидцы сняли на видео, как смерч высотой в десятки метров кружит над Черным морем.

Огромная воронка соединяется с грозовым небом, то приближаясь, то отдаляясь. Глядя на кадры, создается ощущение, что смерч вот-вот подойдет к берегу и принесет с собой чудовищные разрушения: сорвет крыши, уничтожит строения, начнет вырывать с корнем деревья и сметать все на своем пути.

Смерчи представляют большую опасность для кораблей. Любое судно, попавшее в воронку, разнесет в щепки, а человек, оказавшийся в вихре, просто погибнет.