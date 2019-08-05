Порошенко может грозить тюрьма за поездку на Мальдивы
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко может грозить уголовная ответственность за поездку на Мальдивы по якобы поддельному паспорту. Ходатайствовать об этом намерен советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах Андрей Портнов.
«Мы зарегистрируем новое заявление - об организации Порошенко в январе 2018 года незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам», - сообщил Портнов на своей странице на Facebook.
Кроме того, он подчеркнул, что в рамках этого дела будут ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников и пограничников.
Отметим, что в январе 2018 года Петр Порошенко, который на тот момент занимал пост главы государства, был в отпуске на Мальдивах. Однако, как сообщают СМИ, имена президента и членов его семьи при регистрации изменили.