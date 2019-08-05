16 человек погибли при взрыве у Института рака в Каире

В Каире 5 августа произошел взрыв кислородного баллона. Во время ЧП погибли 16 человек. Кроме того, сообщается о 21 пострадавшем.

Взрыв произошел рядом с Институтом рака. Об этом говорится на странице министерства здравоохранения страны в Facebook.

По данным МВД государства, причиной взрыва кислородного баллона могло стать ДТП, пишет Egyptian Streets.

Генеральный прокурор Египта распорядился провести срочное расследование причин взрыва и направил на место происшествия следователей.