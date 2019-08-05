СМИ: в России могут начать перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк России рассматривает возможность перечисления заработной платы работникам по номеру телефона.

По мнению специалистов, такой метод поможет не ограничивать сотрудников в выборе банка, где открыт зарплатный счет. Ведь на данный момент большинство работодателей открывают зарплатный проект в одном из крупных банков без учета мнения сотрудников. Это лишает их различных бонусов: кэшбека, процентов на остаток зарплаты и других преимуществ.

В случае внесения изменений, работник будет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы «Мир». Работодатель даже узнает, в какой именно банк будет перечисляться зарплата, пишет «Российская газета».

В Центробанке отмечают, что важно не просто обеспечить перечисление зарплаты, но и выработать механизм возврата ошибочно зачисленных денег.