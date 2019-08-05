Кандидат в президенты США рассмеялся, комментируя массовый расстрел в Эль-Пасо

Соперник Дональда Трампа по президентской гонке, конгрессмен-демократ от Техаса Бето О'Рурка отреагировал на кровавую стрельбу, произошедшую в его штате.

Комментируя массовую убийство в Эль-Пасо, политик необычно отреагировал на трагедию. Пользователей Сети нашли его поведение странным.

На кадрах, которые публикует Fox News, видно, как Рурк, говоря об убийствах невинных, безоружных людей, цинично смеется, едва сдерживая себя. Не понятно, чем вызвана его радость, но она пришлась явно не по душе комментаторам и всем неравнодушным людям. Тем не менее, политик на полном серьезе собирается конкурировать с действующим главой государства на предстоящих выборах.

Многие пользователи Сети предположили, что такая реакция могла быть вызвана нервозностью. Эль-Пасо - родной город О'Рурка и, возможно, считают авторы комментариев, ему тяжело говорить о трагедии, а истерический смех - это единственный выход из сложившейся ситуации.

В субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо на западе Техаса произошла кровавая бойня. Неизвестный открыл огонь из автомата по посетителям в торгового центра Walmart. Погибли 20 человек, 26 человек ранены, многие из них в тяжелом состоянии. Полиция задержала 21-летнего нападавшего.

На следующий день злоумышленник устроил стрельбу в городе Дейтон (штат Огайо). Погибли девять человек, еще 16 получили ранения, стрелка ликвидировала полиция.