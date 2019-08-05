Спасти снежного барса: краснокнижные ирбисы в России на грани исчезновения

В России возникла угроза полного исчезновения снежного барса (ирбиса). Краснокнижные животные часто погибают от рук браконьеров. Редкий зверь попадает в петли, расставленные для других животных.

Сейчас в стране осталось не более 90 редких кошек. Снежные барсы редко уничтожаются для последующей продажи шкуры, меха и костей, поскольку ответственность за незаконную добычу растет, однако если дикий зверь попал в ловушку и погиб, охотники пользуются этим.

Координатор проектов по сохранению биоразнообразия Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов рассказал, из-за чего исчезают ирбисы.

«Они гибнут в петлях, которые браконьеры ставят сотнями, если не тысячами, на кабаргу. Конечно, работники особо охраняемых природных территорий снимают петли», - отметил Карнаухов.

Он добавил, что в некоторых регионах, в частности в Туве, пастбища местных чабанов находятся слишком близко к местам обитания ирбисов. Животные часто погибают из-за конфликта с человеком. Местные жители уничтожают барсов, защищая свой скот от нападений диких кошек.

«К сожалению, в свое время браконьерство стало главной причиной сокращения численности снежного барса. Редкого зверя убивали ради роскошной шкуры, для украшения чьего-то дома. Вылавливали даже котят для частных зоопарков. Сейчас прямое преследование ирбиса человеком в России отошло на второй план. А петли, как уже говорил, остались», - добавил Карнаухов в интервью «Российской газете».

Он считает, что основные факторы, ограничивающие увеличение популяции ирбиса - это браконьерство и отстрел чабанами для защиты скота. Именно с этими проблемами пытаются бороться экологи, которые занимаются сохранением снежных барсов.

Карнаухов отметил, что на территориях, входящих в ареал ирбиса, постоянно ведется усиление борьбы с браконьерством, что хорошо сказывается на восстановлении популяции, разрабатываются программы по восстановлению зверя. Он также указал на необходимость совершенствовать заповедную науку, повысить заработную плату природоохранникам, развивать и вовлекать в охрану местные сообщества.