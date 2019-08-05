Анита Цой сообщила о предстоящей операции

Певица Анита Цой рассказала о предстоящей операции на ноге. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

© anitatsoy, Instagram

Травму артистка получила во время музыкального фестиваля «Жара». По словам Цой, после того, как прошла церемония «красной дорожки», она стала подниматься по лестнице и, зацепившись большим пальцем, вырвала ноготь.

После полученной травмы на дежурившей на мероприятии скорой певицу доставили в больницу, где ей оказали первую помощь.