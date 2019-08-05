Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши

Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем девочки Аиши, которую доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве в тяжелом состоянии.

«На сегодняшний день я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на 3 месяца, а потом уже будет видно», - сказала Чахкиева.

Ранее врачи заявили о решении ампутировать правую руку девочки. При этом сотрудники больницы будут стараться по возможности сохранить локтевой сустав. Левую руку семилетнего ребенка удалось спасти.

Напомним, сначала Аиша оказалась в больнице Назрани, а потом в московском медучреждении с многочисленными следами побоев и ожогов. По предварительным данным, это результат действий родной тети девочки, которую арестовали на два месяца. Женщину уже судили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».