Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельскохозяйственную продукцию из США как ответ на введенные накануне 10% пошлины.
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Государственные компании Китая прекратят импорт сельскохозяйственной продукции из США. Решение о приостановке закупки товаров принято правительством КНР на фоне эскалации торговой войны между Пекином и Вашингтоном.
Распоряжение было обнародовано 5 августа.
«Китайские предприятия уже приостановили закупки сельхозпродукции из США», - говорится в сообщении Министерства коммерции Китая.
Ранее американская сторона ввела очередные пошлины в размере 10% на китайские товары. Запрет на импорт является ответным шагом.
Кроме того, сегодня, 5 августа, банк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума с минувшего декабря. Трамп уже обвинил китайскую сторону в «манипулировании валютой».