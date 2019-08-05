Лось «подрезал» авто под Ярославлем: водитель среагировал виртуозно
Трагедии удалось избежать: женщина за рулем вовремя успела вырулить.
© Видео: Авто Новости Рыбинск © Фото: Авто Новости Рыбинск
ДТП с участием легкового автомобиля и лося чуть не произошло под Ярославлем. Животное на полном ходу выбежало на проезжую трассу и фактически «подрезало» автомобиль.
Водитель плавно повернула и остановилась, благодаря чему аварии удалось избежать. Сам нарушитель стремительно скрылся с места преступления. При этом он не пересек на дорогу, а вернулся на ту же сторону, с который и выбегал.
Инцидент удалось запечатлеть с помощью камеры видеорегистратора, позже ролик разместили в Сети.
Как пишут местные жители, лосей в регионе становится все больше и больше, так что водителю сильно повезло, что ДТП удалось предотвратить.