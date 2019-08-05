Власти Хабаровского края готовятся к худшему сценарию паводка

Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что региону нужно готовиться к худшему, потому что уровень паводка может достичь семи метров. Это связано с тем, что бурейская ГЭС начала сбрасывать больше воды, чем необходимо.

Также губернатор обратился к главе китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао с просьбой временно ограничить сброс воды в реку Сунгари в период амурского паводка.

Фургал отметил, что со стороны Китая становится сложно удерживать в норме сброс воды - 6-8 кубических метров в секунду, говорится на сайте правительства Хабаровского края.

Но для Хабаровского края это действительно была только первая паводковая волна. Вторую ожидают 8-10 августа, а третью, самую сильную, 12-14 числа.

Сложность ситуации в Хабаровском крае заключается в том, что гребень паводка растянулся от Ленинского до Хабаровска на 500 километров. Сейчас уровень воды в Амуре дошел до 443 сантиметров, а вода продолжает прибывать - в сутки показатель увеличивается на 10-15 сантиметров.