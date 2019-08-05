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Трамп обвинил Китай в «валютной манипуляции»

Дарья Михалина
21:08 05.08.2019
Банк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума с минувшего декабря после решения США ввести новые санкции на китайские товары.
Трамп обвинил Китай в «валютной манипуляции»
© Фото: Michael Brochstein, ZUMAPRESS.com , Globallookpress

Президент США Дональд Трамп выступил с обвинением в адрес Китая в «манипулировании валютой».

Ранее стало известно о желании Вашингтона внедрить новые торговые пошлины против Пекина, тогда в КНР решили опустить курс юаня до исторического минимума.

«Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит КНР», - утверждает Трамп в своем Twitter.

В свою очередь китайский регулятор заверяет: обменный курс не является часть плана для победы в торговых спорах.

Сегодня курс китайской валюты понизился и составил 6,9225 юаня за доллар. Столь резкий скачок произошел впервые с декабря прошлого года.

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