Трамп обвинил Китай в «валютной манипуляции»
Банк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума с минувшего декабря после решения США ввести новые санкции на китайские товары.
© Фото: Michael Brochstein, ZUMAPRESS.com , Globallookpress
Президент США Дональд Трамп выступил с обвинением в адрес Китая в «манипулировании валютой».
Ранее стало известно о желании Вашингтона внедрить новые торговые пошлины против Пекина, тогда в КНР решили опустить курс юаня до исторического минимума.
«Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит КНР», - утверждает Трамп в своем Twitter.
В свою очередь китайский регулятор заверяет: обменный курс не является часть плана для победы в торговых спорах.
Сегодня курс китайской валюты понизился и составил 6,9225 юаня за доллар. Столь резкий скачок произошел впервые с декабря прошлого года.