Facebook «отменил» штурм секретной базы ВС США с инопланетянами

Администрация социальной сети Facebook удалила группу для желающих штурмовать территорию американской военной базы «Зона 51» в штате Невада, где, по мнению некоторых жителей США, могут скрываться инопланетяне.

На исчезновение страницы встречи, которая должны была состоятся 20 сентября и на которую собирались около двух миллионов людей, обратили внимание пользователи Reddit.

«Это событие было удалено Facebook, так как оно противоречит правилам нашего сообщества», - говорится в сообщении.

Пользователи недоумевают, какие правила могли быть нарушены. Вероятно, речь идет о желании активистов ворваться на базу ВС США, что идет вразрез с законом страны.

Тем не менее, в Сети не умолкают разговоры про штурм.

«Они нас не остановят так легко», - пишут в комментариях.

Теперь желающим найти инопланетян придется найти другую платформу для координации.