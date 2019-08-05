Facebook «отменил» штурм секретной базы ВС США с инопланетянами
Администрация социальной сети Facebook удалила группу для желающих штурмовать территорию американской военной базы «Зона 51» в штате Невада, где, по мнению некоторых жителей США, могут скрываться инопланетяне.
На исчезновение страницы встречи, которая должны была состоятся 20 сентября и на которую собирались около двух миллионов людей, обратили внимание пользователи Reddit.
«Это событие было удалено Facebook, так как оно противоречит правилам нашего сообщества», - говорится в сообщении.
Пользователи недоумевают, какие правила могли быть нарушены. Вероятно, речь идет о желании активистов ворваться на базу ВС США, что идет вразрез с законом страны.
Тем не менее, в Сети не умолкают разговоры про штурм.
«Они нас не остановят так легко», - пишут в комментариях.
Теперь желающим найти инопланетян придется найти другую платформу для координации.