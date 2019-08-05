Умер автор песен «Снег кружится» и «Идет солдат по городу»

Руководитель вокально-инструментального ансамбля «Пламя», композитор Сергей Березин умер в 81 год. Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская на своей странице в Instagram.

«Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом», - пишет Рубальская.

Березин является автором известных песен «Снег кружится», «Идет солдат по городу», «Может, я тебя выдумал» и других. В соавторстве с Рубальской он выпустил десятки композиций, среди которых «На два дня» и «А быть могло совсем не так».

Песни Березина вошли в репертуар Льва Лещенко, Михаила Шуфутинского, Иосифа Кобзона, Филиппа Киркорова и других известных исполнителей.