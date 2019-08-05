Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Командующим силовой операцией в Донбассе назначен Владимир Кравченко. До него этот пост занимал Александр Сырский, который теперь будет командовать Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Он сменил Сергея Попко, который находился на этой должности с марта 2016 года.

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