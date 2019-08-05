Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе
Также он назначил нового командующего Сухопутными войсками.
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Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в армии. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте лидера Незалежной.
Командующим силовой операцией в Донбассе назначен Владимир Кравченко. До него этот пост занимал Александр Сырский, который теперь будет командовать Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Он сменил Сергея Попко, который находился на этой должности с марта 2016 года.
Напомним, одним из первых указов на посту президента Зеленский назначил Руслана Хомчака главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины.