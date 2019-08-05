Научный сотрудник рассказала, откуда в Сочи появились огромные тараканы

Жители Сочи столкнулись с огромными тараканами, длина их тела достигает девяти сантиметров. Насекомое умеет летать и своими габаритами вселяет страх в местных жителей. Сотрудник эколого-биологического центра Вера Антонец рассказала «Звезде», что представляет из себя этот вид тараканов и как он появился в Сочи.

«Американский таракан - это космополитичный вид, то есть он заселил практически весь земной шар, может быть только в Антарктиде его нет. Конечно, как и все тараканы, он любит тепло, поэтому в Сочи он и в большем количестве стал встречаться, хотя есть сведения, что в городах средней полосы России тоже наблюдаются колонии американского таракана. Трудно сказать каким образом он попал в Сочи, скорее всего его, наверное, привезли в чемоданах путешественники», - сказала Антонец.

По ее словам, в террариумных культурах американского таракана возводят довольно редко, потому что он часто сбегает. Насекомое прекрасно передвигается по вертикальным поверхностям и летает.