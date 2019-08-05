Карусель с детьми опрокинулась под Воронежем

«Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия. В ходе расследования будет принят весь комплекс мер для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления», - говорится на сайте ведомства.

В момент ЧП на карусели находились шестилетняя девочка и девятилетний мальчик. Степень тяжести травм не уточняется. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст.238 УК РФ).

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