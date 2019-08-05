Карусель с детьми опрокинулась под Воронежем
В момент ЧП на карусели находились шестилетняя девочка и девятилетний мальчик.
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В Воронежской области два ребенка получили травмы из-за опрокинувшейся карусели. Инцидент произошел в парке города Поворино третьего августа.
В момент ЧП на карусели находились шестилетняя девочка и девятилетний мальчик. Степень тяжести травм не уточняется. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст.238 УК РФ).
«Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия. В ходе расследования будет принят весь комплекс мер для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления», - говорится на сайте ведомства.