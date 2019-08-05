В Анапе запретили купаться на всех пляжах
Спасатели запретили плавание для безопасности отдыхающих.
© Видео: spas_anapa, instagram © Фото: spas_anapa , Instagram
В Анапе запретили купание на всех пляжах города. Группы «Служб спасения» и «Кубань-СПАС» патрулируют пляжи, чтобы не допустить случае купания в опасных погодных условиях.
«Несмотря на всевозможные предупреждения туристы продолжают пренебрегать правилами безопасности», - рассказывают спасатели.
Они просят отдыхающих быть аккуратнее и не подвергать свои жизни риску.
Сейчас на Кубани действует штормовое предупреждение. Из-за смерчей в регионе провелась массовая эвакуация.
Огромное торнадо, высотой несколько десятков метров, пронеслось сегодня в Черном море вдоль берега. Местные жители добавляют: в этом году смерчи – не редкость. Они доставляют множество неудобств как горожанам, так и туристам.