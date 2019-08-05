Врачи приняли решение об ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

Сегодня состоялся консилиум в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля по поводу семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которая была экстренно госпитализирована месяц назад в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение начать ампутацию правой руки.

Левую руку удалось спасти. А на правой видна четкая граница омертвевших и живых тканей. Врачи будут бороться за каждый сантиметр руки, чтобы попытаться сохранить локтевой сустав.

Напомним, Аишу сначала доставили в больницу Назрани, а потом в московскую клинику с многочисленными следами побоев, ожогов и зарубцевавшихся порезов.

По предварительной информации, над ребенком издевалась ее родная тетя, которую уже арестовали на два месяца. Ранее женщину судили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».