Российский суд заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды, а также сбыте крупной партии наркотиков. Кроме того, мужчину подозревают в организации преступной группировки, переправляющей наркотические вещества из Северной Африки в СНГ. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря суда, информирует РИА Новости.

По имеющимся данным, Плахотнюк мог влиять на органы власти Молдавии, будучи в сговоре с преступными группировками.

В период с 2012 по 2019 годы к ответственности по данному делу привлекли более 60 человек.